Balıkesir'de Otomobil Şarampole Uçtu: 5 Yaralı

Balıkesir'de Otomobil Şarampole Uçtu: 5 Yaralı
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Balıkesir-Bigadiç kara yolunda meydana gelen kazada bir otomobil şarampole uçtu ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Balıkesir- Bigadiç kara yolunda otomobilin şarampole uçması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralanan şahıslar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Balıkesir- Bigadiç kara yolu Çağış mevkiinde 10 AOS 075 plakalı otomobil şarampole uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, Bigadiç ve Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şarampole uçan otomobilde bulunan 5 şahsı yaralı olarak 112 Acil ekiplerine teslim ettiler. Yaralıların tedavisi hastanede devam ettiği açıklandı. Kaza ile ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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