Balıkesir'de Otomobil Şarampole Uçtu: 5 Yaralı

Balıkesir- Bigadiç kara yolunda otomobilin şarampole uçması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralanan şahıslar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Balıkesir- Bigadiç kara yolu Çağış mevkiinde 10 AOS 075 plakalı otomobil şarampole uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, Bigadiç ve Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şarampole uçan otomobilde bulunan 5 şahsı yaralı olarak 112 Acil ekiplerine teslim ettiler. Yaralıların tedavisi hastanede devam ettiği açıklandı. Kaza ile ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR