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Balıkesir'de İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Balıkesir'de İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen kaza sonucu 5 işçi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Olay, Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi Akçay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 10 S 00531 plakalı işçi servisi ile E.Ç. idaresindeki 10 Y 8730 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, serviste bulunan 5 işçi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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