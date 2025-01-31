Balıkesir'de gazdan zehirlenen çiftin cansız bedenleri bulundu

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Ali Koru (87) ve Fatma Koru (66) çiftinin sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybettikleri belirlendi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Ali Koru (87) ve Fatma Koru (66) evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili yapılan incelemede çiftin sobadan çıkan gaz sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Dursunbey ilçesi Selimağa Mahallesi'nde yaşayan Ali Koru (87) ve Fatma Koru (66) çiftinden 2 gündür haber alınamıyordu. Sağlık durumlarından endişe eden yakınları emniyet güçlerine haber verdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda çiftin evinde bulunan sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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