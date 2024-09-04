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Balıkesir'de FETÖ Üyesi Yakalandı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs yakalandı. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve TEM Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan H.U. isimli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs yakalandı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü, TEM Büro Amirliği ve bağlı ekiplerin yapmış olduğu çalışmada hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FÖTÖ) üyesi H.U. isimli şahıs yakalandı. H.U.'nun adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bandırma Cezaevi'ne sevk edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa Güncel Terör Hukuk

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