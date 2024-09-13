Balıkesir'de araç kaza yaptı, sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı
Balıkesir'in İvrindi İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında aracın sürücüsü sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sürücü kurtarıldı.
Balıkesir'de aracın hakimiyetini kaybederek test dönen araçta sürücü sıkıştığı yerden itfaiyenin yardımıyla kurtuldu.
Balıkesir'in İvrindi İlçesi Güngörmez mevkiinde Balya İlçesi istikametinden Balıkesir - Edremit yoluna çıkan 34 KID 429 plakalı R.S. yönetimindeki aracın karıştığı tek taraflı trafik kazasına sürücü ters dönen araçta sıkıştı. İvrindi Grup Amirliği personellerinin müdahalesiyle sürücü sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekibine sevk edildi. - BALIKESİR