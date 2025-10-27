Balıkesir'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesince, kent genelinde toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, il merkezinde 5, Bandırma'da 1, Dursunbey'de 5 ve Susurluk'ta 2 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma GÖKSEM'e teslim edildi.

Yetkililer, kent genelinde denetim ve kontrollerin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. - BALIKESİR