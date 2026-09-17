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Bakırköy’de otomobil alev topuna döndü

Bakırköy’de otomobil alev topuna döndü
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İstanbul Bakırköy’de yol üzerinde bir otomobil bilinmeyen nedenle alev alev yandı.

İstanbul Bakırköy'de yol üzerinde bir otomobil bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 23.30 sıralarında İstanbul Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Çobançeşme Kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 MER 584 plakalı otomobilin motor kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar çıktı. Araç sürücüsü aracı yol kenarına park ederken yangın giderek büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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