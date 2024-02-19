Bakırköy'de direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan sürücü yaralandı

Barkırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüje çarparak yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EPF 197 plakalı araç, refüje çarparak yan yattı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Alper U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yan yatan araç ise çekici ile yoldan kaldırıldı. - İSTANBUL