Bakırköy Adliyesi'nde Kavga: Duruşma Sonrası Tartışma Büyüdü

Bakırköy Adliyesi'nde duruşması olan iki grup arasında salonda tartışma çıktı. Duruşma sonrası taraflar, adliye bahçesinde tekme ve yumrukla birbirine girdi. Kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, Bakırköy Adalet Sarayı bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında görülen davanın duruşması sırasında salonda, tartışma çıktı. Büyüyen tartışma adliye bahçesinde devam etti. Bir süre sonra iki grup, birbirine tekme ve tokatlarla girdi. Bazıları yere savrulurken polis ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlileri tarafları ayırarak müdahale etti. Polis, olaya karışanları gözaltına aldı.

Öte yandan yaşanan tekme ve yumruklu kavga anları bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL