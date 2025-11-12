Haberler

Bakırköy Adliyesi'nde Kavga: Duruşma Sonrası Tartışma Büyüdü

Güncelleme:
Bakırköy Adliyesi'nde bir duruşma sonrası iki grup arasında çıkan tartışma, adliye bahçesine taşındı ve kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ve güvenlik ekipleri duruma müdahale etti.

Bakırköy Adliyesi'nde duruşması olan iki grup arasında salonda tartışma çıktı. Duruşma sonrası taraflar, adliye bahçesinde tekme ve yumrukla birbirine girdi. Kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, Bakırköy Adalet Sarayı bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında görülen davanın duruşması sırasında salonda, tartışma çıktı. Büyüyen tartışma adliye bahçesinde devam etti. Bir süre sonra iki grup, birbirine tekme ve tokatlarla girdi. Bazıları yere savrulurken polis ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlileri tarafları ayırarak müdahale etti. Polis, olaya karışanları gözaltına aldı.

Öte yandan yaşanan tekme ve yumruklu kavga anları bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
