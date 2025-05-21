Bakan Yerlikaya, Polis Akademisi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Bakan Yerlikaya, Polis Akademisi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Akademisi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi ve akademinin önemine vurgu yaptı. Yerlikaya, mezun olacak polislerin şehirlerde huzur ve güven sağlayacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Akademisini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Polis Akademimizi ziyaretimde, ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı için canla başla çalışmaya hazırlanan kıymetli öğrencilerimizle bir araya geldim. Polis Akademimiz, sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bilgiyle yoğrulan iradenin, vatan sevgisiyle büyüyen yüreklerin de yuvasıdır. Burada sadece kanun öğretilmez, burada sadakat, adalet, merhamet ve sorumluluk da öğretilir. Hem içerik hem de uygulama açısından uluslararası standartlardaki akademi eğitimimiz, güvenlik bilimleri alanında dünyaya emsal olmuştur" dedi.

Mezun olacak her polisin şehirlere huzur, sokaklara güven getireceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Bu eğitim yuvamızda, modern, disiplinli ve bilimsel bir müfredatla hareket ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bu anlayışla Polis Akademimiz, yalnızca ülkemizin değil, gönül coğrafyamızın da polislerini yetiştiren, saygın ve stratejik bir kurumdur. Bu yıl, 23 Temmuz'da, aralarında 34 misafir öğrencimizin de bulunduğu, 201 komiser yardımcısı, 8 bin 153 polis memuru, toplam 8 bin 354 kahraman evladımız mezun olacak. Mezun olan her bir polisimiz, şehirlerimize huzur, sokaklarımıza güven, insanımıza umut taşıyacak. Çünkü polislerimiz yetkisini hukuktan, gücünü adaletten, duasını aziz milletimizden alır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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