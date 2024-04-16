Üye Girişi
Haberler

Bakan Yerlikaya, Düzce'de selektör yapan sürücülere verilen cezalar iptal edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yerlikaya, Düzce'de 14 sürücünün trafikte birbirlerine selektör yaparak radar uyarası yapması sebebiyle uygulanan cezaların iptal edildiğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı trafik Düzce Trafik Hukuk 3.Sayfa Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title