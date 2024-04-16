Bakan Yerlikaya, Düzce'de selektör yapan sürücülere verilen cezalar iptal edildi
Bakan Yerlikaya, Düzce'de 14 sürücünün trafikte birbirlerine selektör yaparak radar uyarası yapması sebebiyle uygulanan cezaların iptal edildiğini bildirdi. - ANKARA
Bakan Yerlikaya, Düzce'de 14 sürücünün trafikte birbirlerine selektör yaparak radar uyarası yapması sebebiyle uygulanan cezaların iptal edildiğini bildirdi. - ANKARA
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