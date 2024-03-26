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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı! 5 şüpheli yakalandı

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-8" operasyonunda polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışma sonucunda 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen NARKOÇELİK-8 operasyonunda polis ekiplerimize ateş açılması sonucu çatışma çıkmış, Kahraman polisimiz çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheliyi yakalamıştır.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Ali Yerlikaya Operasyon İstanbul Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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