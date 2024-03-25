Üye Girişi
Haberler

Bahçelievler'de korkutan yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de korkutan yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken evde yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi. Yarı baygın şekilde çıkarılan vatandaşlar ambulansa bindirilerek çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Şair Orhan Veli Sokak ile Naci Kasım Sokak kesişiminde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. 5 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenliği sağladı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yangının çıktığı evde ikamet ettiği öğrenilen 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Soğuk hava nedeniyle vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına ambulans beklerken alüminyum örtü ile üzerleri örtüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler İtfaiye Olay İtfaiye Hastane 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Musabeyli adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kilis Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Merkez adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan adayı Hamit Polat kimdir? DEM Parti Kırıkkale Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Merkez adayı Cahide Dorak kimdir? DEM Parti Karaman Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karaman Merkez adayı Zozan Efetürk kimdir? DEM Parti Bayburt Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bayburt Merkez adayı Tülay Kılınç kimdir? DEM Parti Bilecik Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik Merkez adayı Ömer Ege kimdir? DEM Parti Çankırı Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çankırı Merkez adayı Sadiye Akoğlu kimdir? DEM Parti Çorum Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çorum Merkez adayı Ümit Küçükbayatlılı kimdir? DEM Parti Düzce Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Düzce Merkez adayı Ayfer Fatma Çelik kimdir? DEM Parti Isparta Eğirdir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Isparta Eğirdir adayı Hatice Uçar kimdir? DEM Parti Edirne Keşan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne Keşan adayı Abdullah Kaya kimdir? DEM Parti Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Gökçeada adayı Evren Kanşıray kimdir? DEM Parti Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Gelibolu adayı Dilara Ebik kimdir? DEM Parti Çanakkale Biga Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Biga adayı Nevzat Kutluay kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title