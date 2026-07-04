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Bahçelievler'de trafikte saldırı: Sürücüye 180 bin lira ceza, ehliyetine el konuldu

Bahçelievler'de trafikte saldırı: Sürücüye 180 bin lira ceza, ehliyetine el konuldu
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İstanbul Bahçelievler'de başka bir araca saldırı amacıyla ısrarlı takip yapan sürücü E.E.'ye 180 bin lira idari para cezası kesildi, aracı 60 gün trafikten men edildi ve ehliyetine el konuldu.

İstanbul Bahçelievler'de "araca saldırı" gerçekleştiren sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, aracı 60 gün trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, sosyal medyada paylaşılan "araca saldırı" konulu görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde olayın Bahçelievler'de meydana geldiği belirlenirken, araç sürücüsü E.E. ekipler tarafından tespit edildi.

Sürücü E.E.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi kapsamında toplam 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Öte yandan, sürücü E.E., hakkında adli işlem yapılması için emniyete gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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