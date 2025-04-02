Bağcılar'da Bekçilere Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Bağcılar'da kimlik kontrolündeki şahsılar bekçilere ateş açtı: 1 bekçi ağır yaralı

İSTANBUL - Bağcılar'da gece saatlerinde kimlik kontrolü için gece bekçileri tarafından çevrilen üç kişi ile bekçiler arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada vurulan bir bekçi ağır yaralandı.

Olay saat 00.10 sıralarında Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece bekçileri sokakta yürürken şüphelendikleri üç şahsa kimlik kontrolü yapmak istedi. Bunun üzerine kimlik kontrolü yapmayı reddeden kimliği belirsiz üç şahıs, bekçilere silah çekti. Çıkan çatışmada yüzüne kurşun isabet eden Uğur Gölcek isimli bekçi ağır yaralandı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından yaralı Gölcek, ambulansla en yakındaki hastaneye sevk edildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekipleri çatışmanın meydana geldiği çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, kaçan üç şahsı yakalamak üzere soruşturma başlattı. Olay yeri İnceleme ekipleri, çatışmanın meydana geldiği yerde çalışmada bulundu. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da çatışmada yaralanan Uğur Gölcek'i hastanede ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı. Gölcek'in tedavisi devam ederken, kaçan üç şahsı yakalamak için çalışmaların devam ettiği açıklandı.