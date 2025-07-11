Bağcılar'da Arkadaşının Evinde Ölü Bulunan Genç Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Bağcılar'da Arkadaşının Evinde Ölü Bulunan Genç Hakkında Soruşturma Başlatıldı
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İstanbul Bağcılar'da 24 yaşındaki İsmail Çelik, misafir olarak gittiği arkadaşının evinde ölü bulundu. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Bağcılar 1 kişi, misafir olarak gittiği arkadaşının evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Çelik (24), arkadaşı A.A'nın Bağcılar Fatih Mahallesi 1822 Sokak'ta bulunan evine geldi. İddiaya göre, gece boyunca sohbet eden 2 arkadaştan A.A, sabah uyandığında İsmail Çelik'i vücudunda kesikler ve ağzında poşet parçalarıyla hareketsiz halde buldu. Durum üzerine A.A, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, İsmail Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Öte yandan, hayatını kaybeden Çelik'in 31, arkadaşı A.A'nın ise 4 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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