Ayvalık'ta ev yangını

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında bir ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi Başkomutan Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartmanın alt katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR