Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, özel bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ayvalık'ın 150 Evler Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi çıkışında, özel bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki 2 kişi ağır yaralandı.
Kısa sürede can pazarına dönen kaza mahallinde, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler güvenlik sahası oluşturdu. Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR
