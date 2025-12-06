Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ayvalık'ın 150 Evler Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi çıkışında, özel bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kısa sürede can pazarına dönen kaza mahallinde, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler güvenlik sahası oluşturdu. Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR