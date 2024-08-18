Ayvacık'ta otluk alanda çıkan yangın korkuttu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçe merkezinde bir arsadaki otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın saat 18.00 sıralarında ilçe merkezinde Hamdibey Mahallesi yakınlarında bir arsadaki otluk alanda çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerinin bulunduğu noktada çıkan yangın büyümeden ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ayvacık'ta otluk alanda çıkan yangın korkuttu
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçe merkezinde bir arsadaki otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın saat 18.00 sıralarında ilçe merkezinde Hamdibey Mahallesi yakınlarında bir arsadaki otluk alanda çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerinin bulunduğu noktada çıkan yangın büyümeden ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.