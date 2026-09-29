Aydın merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Aydın merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçildi. Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. İddiaya göre şüphelilerin ve bağlantılı hesaplarda toplam 1 milyar 234 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 15 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 2 harddisk ve 3 USB bellek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si mahkeme tarafından tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı