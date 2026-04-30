Aydın'daki 'kanlı' kavganın şüphelileri polise teslim oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayının şüphelileri polise teslim oldu.

Olay, dün gece Muğla Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede ateşlenen silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Ömer İncekaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden İncekaya'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirirken, cinayet şüphelisi O.A.D., B.D. ve S.E.B.'nin emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı