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Efeler'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Araç Hasar Gördü

Efeler'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Araç Hasar Gördü
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı ile Kıbrıs Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç ta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı ile Kıbrıs Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşak içerisinde 09 EN 365, 48 ANE 087 ve 35 YGZ 61 plakalı araçlar çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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