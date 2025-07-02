Aydın'da Zeytinlik Alanda Yangın: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Aydın'ın Çine ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çine'nin Kırsakallar Mahallesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler geniş alana yayıldı. Alevleri ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 3 helikopter, 2 uçak, karadan 11 arazöz 4 tanker ve bir dozerle müdahale başladı. - AYDIN