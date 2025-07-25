Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 71 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 71 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ormanlık alanda ekili 71 kök kenevir ve uyuşturucu madde bulundu. İki şüpheliden biri tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 farklı noktada gerçekleştirilen operasyonda ormanlık alanın içerisine ekili 71 kök kenevir ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca koordineli olarak " Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine" yönelik koordineli çalışma başlattı. Aksu Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde kenevir ekimlerinin yapılabileceği alanlarda yapılan kontrol esnasında farklı 2 noktada kenevir bitkisi ekimi yapıldığı tespit edildi. Bölgede ve çevrede yapılan araştırma ve takip sonucu A.Ç. ve H.Ç. isimli şüpheli şahısların kenevir ekimini yaptıkları tespit belirlendi. Şüphelilerin ikametlerinde, eklentilerinde ve ormanlık alan içerisinde uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramada 71 kök kenevir bitkisi, bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheliden A.Ç. ifadesine müteakip serbest bırakılırken, H.Ç. ise adli makamlara sevk edildi. Adli makamlarca H.Ç. isimli şüpheli tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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