Otoyol kontrolünde uyuşturucu ile yakalanınca ehliyete 5 yıl el konuldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoban üzerinde jandarma ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, sürücünün ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

Aydın'da jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir-Aydın Otoyolu Germencik gişelerinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde 40 tablet uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundu. Araç sürücüsü D.D. (20) hakkında idari işlem uygulanırken, sürücü belgesine 5 yıl süreyle el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN