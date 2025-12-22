Haberler

Otoyol kontrolünde uyuşturucu ile yakalanınca ehliyete 5 yıl el konuldu

Otoyol kontrolünde uyuşturucu ile yakalanınca ehliyete 5 yıl el konuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan yol kontrolünde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü D.D.'nin ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoban üzerinde jandarma ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, sürücünün ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

Aydın'da jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir-Aydın Otoyolu Germencik gişelerinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde 40 tablet uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundu. Araç sürücüsü D.D. (20) hakkında idari işlem uygulanırken, sürücü belgesine 5 yıl süreyle el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama
Sacha Boey'dan sürpriz transfer hazırlığı

Sacha Boey'un yeni takımını duyanlar şaşkın
Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
14. kattan düşen nişanlısının ölümüyle suçlanıyordu! Karar verildi

14. kattan düşen nişanlısının ölümüyle suçlanıyordu! Karar verildi
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
title