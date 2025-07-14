Aydın'da Traktör Sulama Kanalına Düştü, Yaralı Yok

Aydın'da Traktör Sulama Kanalına Düştü, Yaralı Yok
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Söke ilçesinde geri manevra yapan bir çiftçinin traktörü toprak kayması sonucu sulama kanalına düştü. Şans eseri olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yuvaca Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, geri manevra yapan bir çiftçinin traktörü toprak kayması sonucu sulama kanalına düştü. Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, tarlasında çalışma yapan traktör sürücüsü, geri manevra yaptığı esnada toprağın kaymasıyla birlikte traktör kontrolsüz şekilde sulama kanalına sürüklendi. Traktör su kanalına düşerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kendi çabasıyla sudan çıkan sürücü, durumu yetkililere bildirdi. Traktör, vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Kazanın herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadan atlatılması çevredeki vatandaşlara derin bir nefes aldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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