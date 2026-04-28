Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mesudiye Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen iki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletlerden birinin üzerinden düşen sürücü yaralandı. İddiaya göre diğer sürücü ise motosikleti ile birlikte olay yerinden ayrıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı