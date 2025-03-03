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Aydın'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Aydın'ın Söke ilçesinde Ağaçlı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir sürücü ile yeşil ışıkta geçiş yapan başka bir araç çarpıştı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, Ağaçlı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, D.G. idaresindeki 01 BRT 50 plakalı araç, Söke'den Kuşadası yönüne seyir halindeyken, trafik ışıklarında yeşil ışık yanması üzerine kavşaktan geçiş yaptığı sırada, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen H.Y. yönetimindeki 09 K 0734 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, 09 K 0734 plakalı aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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