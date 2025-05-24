Aydın'da Toprak Kayması: 38 Yaşındaki Kepçe Operatörü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Toprak Kayması: 38 Yaşındaki Kepçe Operatörü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir arazide çalışma yapan kepçe operatörü Halil Koyuncu, toprak yığınının kayması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde toprak yığınının kayması sonucu altında kalan 38 yaşındaki Halil Koyuncu hayatını kaybetti.

Olay, Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Y.(34) isimli şahsın arazisinde çalışma yapan kepçe operatörü Halil Koyuncu, incelemek amacıyla kepçeyle yığdığı kum ve toprak yığınının üstüne çıktı. O esnada toprağın kayması sonucu genç adam, yığınının altında kaldı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altından kurtarılan Koyuncu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağğmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Türk mutfağının efsane tartışması tescillendi! Soğanlı mı soğansız mı?
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

Türk futbolunun köklü kulübüne başkan oldu
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.