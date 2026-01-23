Haberler

Aydın'da terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, El Kaide ve DEAŞ'ın propagandasını yapan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Karpuzlu, Söke, Nazilli ve Sultanhisar ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Aydın'ın 4 ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformları üzerinden El Kaide ve DEAŞ silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ve terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında Karpuzlu, Söke, Nazilli ve Sultanhisar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda toplam 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

