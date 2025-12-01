Haberler

Aydın'da Suçla Mücadele: 335 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Suçla Mücadele: 335 Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen asayiş, narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla ilgili çalışmalarda son bir haftada 335 aranan kişi yakalandı. İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 106 bin 676 kişi sorgulandı.

Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde bir haftada çeşitli suçlardan aranan 335 kişi yakalandı.

Aydın genelinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde asayiş, narkotik ve kaçakçılık suçları ile çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 24-30 Kasım tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda toplam 106 bin 676 kişinin sorgulaması yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı 7 bin 338 kilometrekarelik sorumluluk alanında 2 bin 819 personeli ile yaptığı bir haftalık denetimlerde başarılı çalışmalara imza attı. Bu çerçevede 16 narkotik olayında 16 şüpheliye işlem yapıldı. Asayiş olaylarında meydana gelen 179 olayın 179'u aydınlatıldı, 117 kişiye işlem uygulandı. Kaçakçılık olaylarında 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri 225 uygulama noktasında toplam 68 bin 436 kişiyi sorguladı. Sorgulamalarda 209 aranan şahıs tespit edilerek yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmalarda ise 46 narkotik olayında 47 şüpheliye işlem yapıldı. Bu olaylara ilişkin 4 şüpheli tutuklandı. Asayişe yönelik meydana gelen 679 olayın 555'i aydınlatıldı. Bu kapsamda 516 şüpheliye işlem yapıldı, 15 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılık suçlarıyla ilgili 16 kişiye işlem yapıldı. Emniyet birimleri, toplamda 18 uygulama noktasında 38 bin 240 kişiyi sorgularken, sorgulamalar sonucunda 126 aranan şahsı yakaladı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Jandarmamız ve emniyet güçlerimizle suç ve suç örgütlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Aydın'da suça yer yok, suçluya geçit yok" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
