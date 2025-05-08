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Aydın'da Müezzin Namazdan Sonra Kalp Krizine Yenik Düştü

Aydın'da Müezzin Namazdan Sonra Kalp Krizine Yenik Düştü
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Efeler ilçesinde ASTİS Camii'nde görevli müezzin Fahrettin Uçar, öğle namazını kıldırdıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Uçar'ın cenazesi yarın defnedileceği öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ASTİS Camii'nde görevli müezzin, cemaate öğle namazı kıldırdıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Efeler Karacaahmet Türbe Camii Müezzin Kayyımı Fahrettin Uçar (57), görevlendirildiği ASTİS Camii'nde öğle namazını kıldırdıktan sonra imam odasında bir anda fenalaştı. Yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri camiye geldi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tespit edilen Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uçar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uçar'ın cenazesinin yarın cuma namazını müteakip Bey Camii'nden kaldırılarak Tepecik Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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