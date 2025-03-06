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Aydın'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli genç Musa Kaplan, kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapan motosikletli genç hayatını kaybetti.

Kaza, Acarlar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Musa Kaplan'ın kullandığı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Musa Kaplan olay yerinde hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafından belirlendi. Kazayı duyan gencin yakınlar olay yerine gitti. Polisler vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaplan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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