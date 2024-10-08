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Aydın'da Motosiklet Kazası ve Arkadaşlarının Olay Yerinden Kaçışı

Aydın'da Motosiklet Kazası ve Arkadaşlarının Olay Yerinden Kaçışı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet sürücüsü park halindeki bir araca çarparak yaralandı. Kaza sonrası arkadaşları, sürücünün ceza almaması için hasarlı motosikleti olay yerinden kaçırırken, polis mobese kameraları ile gerçeği ortaya çıkardı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet sürücüsü park halindeki bir araca çarparak yaralandı. Kaza sonrası yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücünün arkadaşları trafik cezası yazılmaması için hasarlı motosikleti olay yerinden kaçırdı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri mobese kameralarına izleyerek olayın gerçeğini ortaya çıkarıp gerekli yasal uygulamayı yaptı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 2014 Sokak üzerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, İ.Ö. isimli motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacağından yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparken, İ.Ö.'nün arkadaşları hasarlı motosikleti hızla olay yerinden uzaklaştırdı. Hastaneye kaldırılan İ.Ö., polislere bisikletle kaza yaptığı yolunda ifade vererek trafik cezası yememek için polis ekiplerini yanıltmaya çalıştı. Kaza yapan şahsın ifadeleri ile olay yeri bulgularının örtüşmediğini gören polis, mobese kayıtlarını inceleyerek gerçeği ortaya çıkardı.

Plakası tespit edilen ve olaydan sonra hasarlı şekilde kazazedenin arkadaşları taraından motosikletin bölgeden kaçırılması ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Güncel Efeler Polis Kaza

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