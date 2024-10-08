Aydın'da Motosiklet Kazası ve Arkadaşlarının Olay Yerinden Kaçışı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet sürücüsü park halindeki bir araca çarparak yaralandı. Kaza sonrası yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücünün arkadaşları trafik cezası yazılmaması için hasarlı motosikleti olay yerinden kaçırdı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri mobese kameralarına izleyerek olayın gerçeğini ortaya çıkarıp gerekli yasal uygulamayı yaptı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 2014 Sokak üzerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, İ.Ö. isimli motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacağından yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparken, İ.Ö.'nün arkadaşları hasarlı motosikleti hızla olay yerinden uzaklaştırdı. Hastaneye kaldırılan İ.Ö., polislere bisikletle kaza yaptığı yolunda ifade vererek trafik cezası yememek için polis ekiplerini yanıltmaya çalıştı. Kaza yapan şahsın ifadeleri ile olay yeri bulgularının örtüşmediğini gören polis, mobese kayıtlarını inceleyerek gerçeği ortaya çıkardı.

Plakası tespit edilen ve olaydan sonra hasarlı şekilde kazazedenin arkadaşları taraından motosikletin bölgeden kaçırılması ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN