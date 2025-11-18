Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ovaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 35 BIR 514 plakalı kamyonet ile Furkan Çakal'ın (25) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Çakal ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı Çakal'ı hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Çakal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN