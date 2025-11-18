Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
Köşk ilçesinde bir motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu 25 yaşındaki sürücü Furkan Çakal hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Ovaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 35 BIR 514 plakalı kamyonet ile Furkan Çakal'ın (25) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Çakal ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı Çakal'ı hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Çakal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa