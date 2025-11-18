Haberler

Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Köşk ilçesinde bir motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu 25 yaşındaki sürücü Furkan Çakal hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ovaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 35 BIR 514 plakalı kamyonet ile Furkan Çakal'ın (25) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Çakal ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı Çakal'ı hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Çakal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
