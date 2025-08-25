Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı
Germencik ilçesinde izinsiz tarihi eser kazısı yapan 5 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Kazı alanında dedektör ve sikke ele geçirildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi'nde A.S., K.D., V.İ., Y.M. ve M.K. isimli şahıslar tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yapılarak yakalandı. Kazı alanında ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 adet dedektör, 1 adet kabartmalı sikke ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, konuyla ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
