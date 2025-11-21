Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, 5 kişinin izinsiz kazı yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler şüphelileri suçüstü yakaladı. Olay yerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 1 adet görüntüleme cihazına bağlı bilgisayar, 2 adet yeraltı izleme cihazı (Yılan Kamera), 1 adet karot cihazı, 22 adet toplam 16,5 metre karot çubuğu ve sökme aparatı, 4 adet define arama çubuğu ve muhtelif kazı ekipmanları olmak üzere tarihi eser kaçakçılığında kullanılmak üzere hazırlanan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, suçüstü yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN