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Aydın'da Hırsızlık Olayı: Otoyol Çitleri Çalındı

Aydın'da Hırsızlık Olayı: Otoyol Çitleri Çalındı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol kenarındaki 800 metre tel çit, hırsızlar tarafından çalınarak Çine'de satıldı. Jandarma, şüphelileri yakalayarak ele geçirilen malzemeleri ilgili kuruma teslim etti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol kenarındaki 800 metre tel çiti çalarak, kamyonete yükleyip Çine'de satan hırsızlık şüphelileri jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın istikameti tarafından yaklaşık 800 metre çevre tel çitinin direklerden sökülerek kimliği belirsiz kişi/kişilerce çalınması olayının meydana geldiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Nazilli Otoyol Jandarma Bölük Komutanlığınca yapılan detaylı araştırma sonucu D.A ve H.D isimli şüpheli şahısların kamyonet ile hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilerek Germencik ilçesinde aynı gün yakalandı. Şüphelilerin tel çitleri Çine ilçesinde N.Ö isimli şüpheliye sattıkları tespit edilerek malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ilgili kamu kurumuna teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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