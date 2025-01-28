Üye Girişi
Haberler
Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti

Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı

Aydın'da Geri Dönüşüm Farkındalığı: Kahvehanelere Kutular Bırakıldı

Aydın'da Geri Dönüşüm Farkındalığı: Kahvehanelere Kutular Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, geri dönüşüm kutuları bırakarak çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Yapılan çalışmayla geri dönüşüm ve sıfır atık konularında vatandaşlara bilgi verildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen farkındalık çalışması ile geri dönüşüm kutusu bırakılan kahvehaneler, geri dönüşüm merkezi olacak.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma kapsamında Çine ilçesi Kahraman Mahallesi'nde kahvehanelere geri dönüşüm kutuları bırakıldı. Geri dönüşüm ve sıfır atığın önemine dikkat çeken jandarma ekipleri, vatandaşları bilgilendirdi. Geri dönüşümün ülke için önemi ve geri dönüşüm malzemeleri hakkında bilgilendirmeler de yapan ekipler, hazırlanan afişleri de uygun yerlere astı. Kahvehanelere bırakılan geri dönüşüm kutuları hakkında da açıklama yapan ekipler, vatandaşların geri dönüşüm malzemelerini kutulara atmaları gerektiğini hatırlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
img

15 kişinin öldüğü facia sonrası başlayan protestolar başbakan devirdi
img

Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbullulara kritik uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
Halit Ergül'ün damadı kendini böyle savundu: İkaz butonlarına basamadım

Tutuklanan damadın ilk ifadesi: İkaz butonlarına basamadım
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

15 kişinin öldüğü facia sonrası başlayan protestolar başbakan devirdi
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.