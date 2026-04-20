Aydın'da 34 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs motosikletli timlerden kaçamadı

Aydın'da hakkında kesinleşmiş 34 yıl 11 ay 18 gün hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Aydın'da polis ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaları aralıksız sürüyor. Aranan şahıslara göz açtırmayan polis ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 34 yıl 11 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı