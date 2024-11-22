Aydın'da 27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hırsız Yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde taklit anahtarla hırsızlık yapma suçundan 27 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanması amacıyla koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Taklit Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık" suçundan aranan ve 27 yıl 5 ay 53 gün kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü S.E. isimli şahıs Salavatlı Mahallesi'nde yolcu otobüsünde yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN