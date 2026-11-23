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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen Çember operasyonunda 33 şahıs yakalandı.

19-21 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyona 82 unsur ve 237 jandarma personeli katıldı. Operasyonda yakalanan şahıslardan 2'sinin 0-2 yıl, 4'ünün 2-5 yıl, 5'inin 5-10 yıl ve 4'ünün 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Yakalanan şahısların 6'sının uyuşturucu, 2'sinin hırsızlık, 2'sinin dolandırıcılık, 1'inin yaralama ve 4'ünün çeşitli suçlardan arandığı, 18 şahsın ise ifadelerinin alınmasına yönelik arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı