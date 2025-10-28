Ayaş'ta Cami Minaresi Yıkıldı, Büyük Bir Facia Önlenmiş Oldu
Ankara'nın Ayaş ilçesinde yoğun yağış sonrası bir caminin minaresi namaz vaktinde yıkıldı. Neyse ki minare caminin yan tarafına devrilerek yıkıldı ve olayda yaralanan olmadı.
Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış sonrası caminin minaresi namaz vaktinde yıkıldı. Olay sırasında camide cemaatin bulunduğu belirtildi. Ancak yıkılan minarenin caminin yan tarafına devrilerek yıkılması büyük bir faciayı önledi. Minarenin düşmesiyle camide ve çevrede maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması sevindirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa