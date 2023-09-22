Mersin'de gelen ihbar üzerine bir oto yıkama işyerine yapılan operasyonda, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan ve tek odada saklanan 31 kaçak göçmen yakalandı. Şahısların kaçacakları botu bile hazırladıkları tespit edilirken, çok sayıda can yeleği ve deniz simidi ele geçirildi.

- Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan 31 kaçak göçmen tek odada yakalandı

MERSİN - Mersin'de gelen ihbar üzerine bir oto yıkama işyerine yapılan operasyonda, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan ve tek odada saklanan 31 kaçak göçmen yakalandı. Şahısların kaçacakları botu bile hazırladıkları tespit edilirken, çok sayıda can yeleği ve deniz simidi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün ortak çalışmasında, Eğriçam Mahallesinde bulunan bir oto yıkama işyerinde Avrupa'ya kaçmak için hazırlık yapan kaçak göçmenlerin olduğu belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tek bir oda içinde saklanmış 28 kaçak göçmeni yakaladı. İşyerinin çevresinde de arama yapan ekipler, garaj kısmına saklanmış 3 göçmedi de buldu. Yapılan aramada göçmenlerin kaçacakları botta bulunurken, çok sayıda can yeleği ve deniz simidi ele geçirildi. Şahısların tek bir odada havasız bir şekilde kaldıklarını görülürken, zabıta ekipleri iş yerini mühürledi. Şahısların deniz yoluyla önce Kıbrıs'a, oradan da Avrupa ülkelerine gideceğini tespit edildi.

Ekipler, organizatör olarak N.M. isimli şahsı gözaltına alırken, kaçak göçmenleri de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürdü.