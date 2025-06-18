Avrasya Tüneli'nde Araç Yangını: Ulaşım Geçici Olarak Kapandı

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İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde bir araçta çıkan yangın nedeniyle tünel geçici süreyle trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve tünel tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul'da Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde bir araçta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avrasya Tüneli Avrupa - Anadolu yönünde henüz bilinmeyen nedenle bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından araçta çıkan yangın söndürüldü. Tünel, yangın nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Tünelin girişinde ise uzun araç kuyrukları oluştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından geçici süreyle kapatılan Avrasya Tüneli Avrupa - Anadolu yönü yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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