Avcılar'da sahte ilaç ve kozmetik imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

Avcılar'da sahte ilaç ve kozmetik ürünleri imalatı yapıldığı belirlenen depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte kozmetik ürünü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Avcılar'da bulunan bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında halk sağlığını tehdit edecek nitelikte sahte ilaç ve kozmetik ürünleri imalatı ve satışı yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda koli içerisinde Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı bulunmayan sahte kozmetik ürünleri ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı