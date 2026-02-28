Haberler

Avcılar'da sahte ilaç ve kozmetik imalathanesine operasyon: 2 gözaltı


İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda sahte ilaç ve kozmetik ürünleri imalatı yapan bir depoya baskın yapıldı. Operasyon sonucunda çok sayıda sahte ürün ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da sahte ilaç ve kozmetik ürünleri imalatı yapıldığı belirlenen depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte kozmetik ürünü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Avcılar'da bulunan bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında halk sağlığını tehdit edecek nitelikte sahte ilaç ve kozmetik ürünleri imalatı ve satışı yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda koli içerisinde Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı bulunmayan sahte kozmetik ürünleri ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

