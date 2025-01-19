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Avcılar'da Gelin ve Dama Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Avcılar'da Gelin ve Dama Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
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İstanbul Avcılar'da yeni evli gelin ve damada yapılan silahlı saldırıda, damadın arkadaşı yaralandı. Olay, nikah sonrası davetlilerin bulunduğu alanda gerçekleşti. Polisi ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Bir şüpheli yakalandı, diğerleri kaçtı.

Avcılar'da gelin ve damada silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL - Avcılar yeni evlenen gelin ve damada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda damadın arkadaşı yaralandı.

Olay saat 17.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nikahları kıyılan gelin, damat ve davetliler nikah sarayından çıkarken üç kişi tarafından ateş açıldı. Davetliler şoke olurken, damadın arkadaşı yaralandı. Ellerinde ki silahla 4 - 5 el ateş eden üç kişi olay sonrasında kaçmaya başladı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheli Muhammed Badı'yı yakalarken, diğer iki zanlı kaçarak uzaklaştı. Bir şüphelinin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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