Atlı Jandarma Timi'nin park ve mesire alanlarındaki görevi sona erdi - Haberler

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Atlı Jandarma Timi'nin park ve mesire alanlarındaki görevi sona erdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Atlı Jandarma Timi'nin park ve mesire alanlarındaki görevi sona erdi

Malatya'da tarihi, turistik ve halkın yoğun olarak bulunduğu park, piknik ve mesire alanlarında 20 günlüğüne görevlendirilen Atlı Jandarma Timi başarıyla görevini ifa etti.

Malatya'da tarihi, turistik ve halkın yoğun olarak bulunduğu park, piknik ve mesire alanlarında 20 günlüğüne görevlendirilen Atlı Jandarma Timi başarıyla görevini ifa etti.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı tarafından 1-20 Temmuz tarihleri arasında geçici olarak Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevlendirilen 3 astsubay binici, 3 seyis, 3 attan oluşan Atlı Jandarma Timi, görevlerinin son gününde de denetimini sürdürdü. Kentte 20 gün süreyle 14 ayrı noktada görev alan Atlı Jandarma Timi'nin son durağı Orduzu Tabiat Parkı oldu. Bölgede piknik yapanlara ateş yakmamaları, çevre ve doğayla ilgili suç oluşturabilecek davranışlarda bulunmamaları konusunda uyarılarda bulunan Atlı Jandarma Timi'ne son gününde de vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bazı çocuklar atları sevmelerinin ardından ata bindi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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