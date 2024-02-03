Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde bomba patladı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bomba patladı, bölgede hasar meydana geldi. Patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz Savunma" adlı bir örgüt üstlendi. Olaydan kısa süre önce kimliği belirsiz bir şahsın, devlet televizyonunu arayarak bomba ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gece saatlerinde bomba patladı.
GAZETEYİ ARAYIP BOMBA İHBARINDA BULUNDU
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre yerel saatle 00.50 sıralarında bir gazeteyi arayan kimliği belirsiz şahıs, başkentin merkezindeki Stadiou Caddesi'nde bulunan Çalışma Bakanlığı önünde bomba patlayacağını söyledi. Gazete, konuyla ilgili polise ihbarda bulundu.
BAKANLIK ÖNÜNDE BOMBA PATLADI
Bomba ihbarıyla harekete geçen polis, bölgeyi tahliye edilerek kordon altına alındı. Bir çantanın içine yerleştirilen bomba saat 01.29'da patlarken, bakanlık binasında hasar meydana geldi.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz Savunma" adlı bir örgütün üstlendiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölen ya da yaralanan olmadı.