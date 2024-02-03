Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde bomba patladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gece saatlerinde bomba patladı.

GAZETEYİ ARAYIP BOMBA İHBARINDA BULUNDU

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre yerel saatle 00.50 sıralarında bir gazeteyi arayan kimliği belirsiz şahıs, başkentin merkezindeki Stadiou Caddesi'nde bulunan Çalışma Bakanlığı önünde bomba patlayacağını söyledi. Gazete, konuyla ilgili polise ihbarda bulundu.

BAKANLIK ÖNÜNDE BOMBA PATLADI

Bomba ihbarıyla harekete geçen polis, bölgeyi tahliye edilerek kordon altına alındı. Bir çantanın içine yerleştirilen bomba saat 01.29'da patlarken, bakanlık binasında hasar meydana geldi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz Savunma" adlı bir örgütün üstlendiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölen ya da yaralanan olmadı.