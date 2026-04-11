Ataşehir'de minibüs alev alev yandı

İstanbul Ataşehir'de park halindeyken alev alan minibüste patlama sesleri duyuldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İstanbul Ataşehir'de park halindeki bir minibüs alev alev yandı. Patlama seslerinin yükseldiği araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 09.25 sıralarında İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 UN 7107 plakalı minibüs, park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm minibüsü sardı. Yangın esnasında araçtan patlama sesleri duyuldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik anlamı aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, yanan minibüs adeta küle döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
Haberler.com
500

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

Belediye vakfında kurbanlık bağışlarıyla kurban kesmemişler
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti

Bagajdan eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
Sinem Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

İfade veren Uzak Şehir’in yıldızı hakkında karar açıklandı